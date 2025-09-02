Partiti i Campionati Europei Seniores di golf a squadre: Italia femminile in campo a Mallorca, gli uomini impegnati in Austria. Entrambe le selezioni puntano a migliorare i piazzamenti del 2024.

Sono iniziate ieri le sfide dei Campionati Europei Seniores a squadre, in programma fino al 6 settembre. L’Italia è protagonista con due selezioni: la squadra femminile impegnata al Pula Golf Resort di Son Servera, nell’isola di Mallorca, e quella maschile di scena sul percorso del Diamond Country Club di Atzenbrugg, in Austria.

Nel torneo femminile (European Senior Ladies’ Team Championship), le Azzurre – ottave nella scorsa edizione – sono guidate dalla capitana giocatrice Silvia Valli (Monticello) e dall’advisor Emanuela Gumirato (Asolo). Completano il team Barbara Bocchio (Colline del Gavi), Claudia Lazzarotto (Asolo), Eleonora Masi De Vargas (Monticello) e Paola Comina (Alpino). La Spagna difende il titolo, mentre l’Italia dovrà confrontarsi con altre 19 nazioni, tra cui Irlanda, Francia, Germania e Inghilterra.

Sul fronte maschile (European Senior Men’s Team Championship), il sestetto italiano – quarto nel 2024 – è composto dal capitano giocatore Gianluca Bolla (Riviera Golf), dall’advisor Marco Bellini (Padova) e da Filippo Clerici (Monticello), Marcello Grabau (Roma Acquasanta), Franz Pfoestl (Quellenhof) e Michele Bosco (Riviera Golf), campione italiano seniores a maggio. Avversarie di livello altissimo: oltre all’Inghilterra campione in carica e alla Francia vicecampione, partecipano altre 18 rappresentative europee.

Entrambe le competizioni seguono la stessa formula: 36 buche medal di qualificazione (cinque score su sei contano per la classifica), poi la fase a eliminazione diretta. Le prime otto nazioni si giocheranno il titolo, le successive otto lotteranno per la nona piazza e le restanti per la 17ª posizione. Nei match play in programma un doppio e quattro singoli.