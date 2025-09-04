L’azzurra trionfa a Iksan battendo in finale la cinese Kang: è il suo primo oro iridato individuale. Le gare visibili in streaming su Assalto TV, highlights e interviste su Sportface

L’Italia continua a brillare ai Mondiali paralimpici di scherma 2025. Dopo il trionfo della squadra di sciabola maschile, è arrivato l’oro individuale di Andreea Mogos, che si è laureata campionessa del mondo nel fioretto femminile categoria B. La torinese delle Fiamme Oro ha sconfitto in finale la cinese Su Kang con un netto 15-7, conquistando il titolo che in passato era appartenuto a Bebe Vio, oggi capo delegazione azzurra.

Un successo storico e carico di emozioni: la Mogos, già tre volte medagliata alle Paralimpiadi nelle prove a squadre, centra così il suo primo titolo mondiale individuale. Un oro arrivato al termine di un percorso impeccabile, con vittorie in serie dalla fase a gironi fino alla finale, dominata sin dal primo assalto.

«È stata un’emozione grandissima – ha dichiarato la nuova campionessa del mondo – sentire l’Inno di Mameli dopo una gara in cui mi sono divertita in pedana. Spero che la gioia di oggi ci dia la carica giusta per la prova a squadre di domani».

Con questo risultato l’Italia sale a tre ori nel medagliere di Iksan, confermandosi tra le protagoniste assolute della rassegna iridata.

Le competizioni sono visibili in live streaming sul canale Youtube World Ability Sport.

Foto e notizie sul Mondiale coreano sono disponibili sui social della FIS mentre sulla nuova piattaforma OTT “Assalto – La TV della scherma”, accessibile gratuitamente su app e attraverso il sito web previa semplice registrazione, vengono pubblicati i video con highlights e interviste che raccontano la kermesse iridata della delegazione azzurra a Iksan.