L’attaccante dell’Atalanta, Gianluca Scamacca, non recupera dal risentimento muscolare e salta le prime due gare di qualificazione Mondiali 2026 contro Estonia e Israele. Torna a Bergamo per accertamenti.

Brutte notizie per la Nazionale di Rino Gattuso: Gianluca Scamacca ha lasciato quest’oggi, giovedì 4 settembre, il ritiro di Coverciano. L’attaccante dell’Atalanta, già reduce da una stagione segnata da problemi fisici, si era presentato con un risentimento accusato nell’ultima giornata di campionato contro il Parma e non è riuscito a smaltirlo in tempo.

Per il nuovo commissario tecnico si tratta di una tegola pesante: Scamacca salterà dunque le prime due sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma negli Stati Uniti, Messico e Canada, contro Estonia (sabato 11 ottobre) e Israele (martedì 14 a Udine).

L’attaccante tornerà ora a Bergamo, dove si sottoporrà ad accertamenti al centro sportivo di Zingonia per stabilire l’entità dell’infortunio. L’Atalanta, intanto, spera di recuperarlo in tempo utile per la prossima sfida di Serie A, in calendario domenica 14 settembre contro il Lecce al Gewiss Stadium.