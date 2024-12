Doppietta azzurra a Takasaki, in Giappone, nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di fioretto maschile. Finale tutta italiana con Alessio Foconi d’oro e argento a Filippo Macchi. Sfida all’ultima stoccata con il ternano dell’Aeronautica che ha avuto la meglio per 15-14. La splendida giornata dei due fiorettisti azzurri è iniziata con i successi nei due derby del tabellone da 64 in cui Alessio Foconi si è imposto su Francesco Ingargiola per 15-10 e Filippo Macchi ha avuto la meglio su Giuseppe Franzoni con il punteggio di 15-10. Dopo un percorso praticamente netto, entrambi gli azzurri soffrono e vincono in rimonta in semifinale. Foconi risale da 11-14 contro Borodachev. Macchi piega 15-14 l’egiziano Hamza. Per quanto riguarda gli altri italiani, 17° Guillaume Bianchi, 40° Edoardo Luperi, 41° Davide Filippi, 49° Damiano Di Veroli, 56° Francesco Ingargiola e 61° Giuseppe Franzoni. Domani la terza e ultima giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile in Giappone con la competizione a squadre.