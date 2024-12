Il Real Madrid si prepara a sfidare il Girone nella partita in programma per questa sera alle 21:00, ma dovrà fare a meno di Rodrygo Goes. Il calciatore ha sentito fastidio alla gamba sinistra. L’entità dell’infortunio del giocatore non è ancora chiaro, con il brasiliano che si sottoporrà nei prossimi giorni agli esami necessari per ottenere una diagnosi. I Blancos sperano di riuscire a recuperare Rodrygo per il match di Champions League contro l’Atalanta, in programma per martedì 10 dicembre a Bergamo. Carlo Ancelotti ha inserito in rosa Daniel Yanez, che fino ad ora vanta otto presenze senza né gol né assist, per far fronte alle numerose assenze. Infatti, non manca all’appello solo Rodrygo, ma anche Gonzalo e Chema.