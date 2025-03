L’Italia maschile conclude in sesta piazza la gara a squadre valida per la tappa di Coppa del Mondo di sciabola in scena a Budapest. Sulle pedane del Cairo, invece, la compagine femminile termina la prova in decima posizione. In Ungheria, Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Dario Cavaliere, guidati al CT Andrea Terenzio, sfiorano l’ingresso in top quattro. Gli azzurri hanno iniziato il proprio percorso battendo l’Azerbaijan per 45-29, accedendo agli ottavi di finale. L’Italia ha poi avuto la meglio sulla Cina, spuntandola per 45-33. La corsa del tricolore si è fermata ai quarti, con l’Ungheria che ha vinto per 45-44. Nel tabellone dei piazzamenti, il quartetto italiano ha piegato la Germania per 45-35, prima di essere fermata dalla Corea per 45-24.

Al Cairo, Michela Battiston, Michela Landi, Chiara Mormile e Manuela Spica, guidate dal CT Andrea Aquili, si fermano alla decima piazza. Le italiane non hanno superato la Polonia, che agli ottavi di finale ha avuto la meglio per 45-43. Il quartetto azzurro non si è arreso, trovando la rivalsa nel tabellone dei piazzamenti. Qui, le italiane hanno battuto l’Argentina per 45-34, trovando il successo anche contro gli Stati Uniti per 45-35. Il cammino dell’Italia si è interrotto al match per il nono posto, con la Spagna che ha vinto 45-43. La Coppa del Mondo di sciabola – sia maschile che femminile – tornerà in scena tra il 2 e il 4 maggio, con il Grand Prix di Seoul, in Corea del Sud.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE

Tabellone per il 9° posto

Spagna b. ITALIA 45-43

ITALIA b. Usa 45-35

ITALIA b. Argentina 45-34

Ottavi di finale

Polonia b. ITALIA 45-43

Classifica (22): 10. ITALIA (Michela Battiston, Michela Landi, Chiara Mormile, Manuela Spica).

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE

Tabellone per il 5° posto

Corea b. ITALIA 45-24

ITALIA b. Germania 45-35

Quarti di finale

Ungheria b. ITALIA 45-44

Ottavi di finale

ITALIA b. Cina 45-33

Tabellone da 32

ITALIA b. Azerbaijan 45-29

Classifica (29): 5. ITALIA (Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre)