Luciano Darderi si ferma in finale nel Challenger 125 di Napoli. Nell’ultimo atto del torneo campano la spunta Vit Kopriva. 3-6 6-3 7-6(4) il punteggio in favore del tennista ceco, che conquista con merito il titolo dopo una partita in crescendo e condotta, sotto il punto di vista del gioco, dall’inizio alla fine. Affaticato l’azzurro, che ha avuto qualche accenno di crampi al polpaccio nel corso del terzo set. Nel tie-break decisivo qualche errore di troppo dell’italo argentino, che non riesce a mettere in bacheca il primo torneo stagionale. Nel complesso buone indicazioni da parte di Darderi, tornato a vincere due partite consecutive dopo oltre sei mesi. Le fatiche per l’azzurro continueranno a Marrakech, dove domani scatterà l’Atp 250 su terra rossa. L’esordio in Marocco, probabilmente martedì 1 aprile, sarà con lo statunitense Tristan Boyer, non particolarmente a suo agio sulle superficie lente e uscito di scena al primo turno a Napoli (2-1 contro Arnaboldi). Si chiude una settimana positiva per Darderi, che guadagna 60 punti Atp e torna in top 60 nella classifica live (57° con 1004 punti). “Non guardo la classifica al momento, ma cercherò di fare il possibile per arrivare al mio grande obiettivo che è la top 100. Volevo ringraziare tutto il mio team, che mi ha supportato nel corso di tutto il torneo. Faccio i miei complimenti a Luciano, oggi è stata una giornata dura con il doppio turno”, le parole nell’intervista, durante la premiazione, di Kopriva, che vince il sesto titolo Challenger in carriera e guadagna il best ranking di 106° Atp (576 punti). La top 100 dista meno di 20 punti per il 27enne di Prostejov, che sarà impegnato anche lui a Marrakech nel primo turno con la wild card Borna Gojo.

Il montepremi e il prize money

Si tocca un totale poco maggiore i 180.000€ per il torneo campano, che assegna anche punti importanti per la clasifica ATP. 125 quelli per il vincitore, che porterà a casa anche un assegno superiore ai 25.000€. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

PRIMO TURNO – € 1.890 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 3.055 (8 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.235 (16 punti)

SEMIFINALE – € 9.015 (35 punti)

FINALISTA – € 15.150 (64 punti)

VINCITORE – € 25.740 (125 punti)

