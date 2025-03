Toprak Razgatlioglu domina la tappa di Superbike in scena a Portimao. Sul circuito portoghese, il campione del mondo in carica massimizza il risultato, vincendo entrambe le gare del fine settimana. Il weekend di Razgatlioglu si è aperto nel migliore dei modi, con un primo miglioramento del record della pista nelle FP3 e un secondo in Superpole grazie a un crono di 1039”081. Gara 1 ha visto protagonista anche Nicolò Bulega, che si è rivelato essere un ostico rivale per il pilota turco. I due si sono dati battaglia fino alla bandiera a scacchi, con Razgatlioglu che l’ha spuntata per appena sessantasette millesimi. Per il campione iridato, si tratta della settima vittoria a Portimao ed è la prima di una stagione iniziata in salita. A completare il podio ci sono due italiani: Bulega e Antonio Locatelli, con quest’ultimo che ha resistito a Danilo Petrucci per gran parte della corsa.

I RISULTATI DI GARA 1

T. RAZGATLIOGLU N. BULEGA A. LOCATELLI D. PETRUCCI X. VIERGE M. VAN DER MARK A. IANNONE D. AEGERTER A. BASSANI R. GARDNER I. LECUONA G. GERLOFF B. SOFUOGLU T. MACKENZIE T. RABAT R. VICKERS J. O’HALLORAN Z. ZAIDI MAS DNF A. LOWES DNF S. LOWES DNF Y. MONTELLA DNF S. REDDING DNF A. BAUTISTA DNF

SUPERPOLE RACE E GARA 2

Nella giornata odierna, Razgatlioglu si è riconfermato. Il pilota della BMW si è aggiudicato anche la Superpole Race e gara 2, nuovamente davanti a Nicolò Bulega. Nella prima prova della giornata, il ducatista tenta il sorpasso sul rettilineo finale, ma Razgatlioglu resiste e festeggia un altro successo con un vantaggio di appena 55 millesimi. Nella Superpole Race, il turco ottiene il successo numero 59, eguagliando il risultato di Carl Fogarty e salendo sul terzo gradino del podio nella classifica dei più vincenti. A Portimao, il podio è completato da Alvaro Bautista in sella a Ducati, mentre Danilo Petrucci conclude la prova in quarta posizione dopo essere partito nono. La top cinque è chiusa da Andrea Locatelli.

Razgatlioglu fa tripletta trionfando anche in gara 2 e aggiudicandosi la sua sessantesima vittoria. La caduta di Jason O’Halloran ferma la corsa dopo nove giri, con il pilota che è fortunatamente uscito illeso dall’incidente. La gara, spezzata a metà per ripulire la pista dai detriti, riparte dopo circa venti minuti di stop, con Bulega al comando. Ancora una volta, il pilota della Ducati si trova a duellare con lo scudiero della BMW, con quest’ultimo che riesce a spuntarla con un decimo di vantaggio. Nuovamente a podio anche Bautista, seguito da Locatelli, Michael van der Mark e Petrucci.

Bulega si mantiene in testa alla classifica Mondiale a quota 111 punti, ma Razgatlioglu ora vanta un bottino di 82 punti, 29 meno del ducatista. Terza posizione per Petrucci con 60 punti, mentre Bautista ne ha 59 e Locatelli 56. La Superbike torna in scena tra due settimane con il terzo round della stagione, ospitato dalla pista di Assen.

I RISULTATI DELLA SUPERPOLE RACE

T. RAZGATLIOGLU N. BULEGA A. BAUTISTA D. PETRUCCI A. LOCATELLI S. LOWES M. VAN DER MARK X. VIERGE I. LECUONA R. GARDNER A. BASSANI A. IANNONE A. LOWES D. AEGERTER S. REDDING G. GERLOFF Y. MONTELLA T. RABAT R. VICKERS J. O’HALLORAN Z. ZAIDI MAS B. SOFUOGLU DNF T. MACKENZIE DNF

I RISULTATI DI GARA 2