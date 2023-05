Coppa del Mondo Sciabola femminile: l’Italia si ferma ai piedi del podio nella gara a squadre

L’Italia di sciabola femminile sfiora il podio nella Coppa del Mondo di Batumi, posizionandosi in quarta posizione, ottima per cominciare ad incassare punti per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il quartetto composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile è entrato in gara, da numero 4 del ranking, nel turno degli ottavi di finale superando di slancio Hong Kong con il punteggio di 45-31. Le azzurre hanno poi affrontato la squadra del Giappone per entrare tra le “magnifiche quattro”: un match vinto per 45-37 e che è valso un posto nelle semifinali della competizione georgiana. La sconfitta è arrivata invece contro l’Ucraina di Olga Kharlan, poi vincitrice della prova di Coppa del Mondo, con il punteggio di 45-36. Nella finale per il bronzo l’Italia è stata superata dalla Spagna con il punteggio finale di 45-42 chiudendo in quarta posizione.

DI SEGUITO I RISULTATI

Finale

Ucraina b. Usa 45-42

Finale 3/4 posto

Spagna b. Italia 45-42

Semifinali

Ucraina b. Italia 45-36

Usa b. Spagna 45-44

Quarti di finale

Italia b. Giappone 45-37

Tabellone da 16

Italia b. Hong Kong 45-31

Classifica (26): 1. Ucraina, 2. USA, 3. Spagna, 4 ITALIA (Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Chiara Mormile)