Napoli-Sampdoria in anticipo? Il club azzurro valuta la richiesta di spostare l’ultimo turno

Il campionato di Serie A 2022/2023 sta per volgere al termine e in queste ultime quattro giornate dovranno essere definiti altri importanti verdetti. Il più importante è arrivato con largo anticipo, dato che il Napoli si è già laureato campione d’Italia per la terza volta e continua i suoi festeggiamenti. Il trofeo sarà assegnato soltanto all’ultima giornata dopo la partita contro la Sampdoria e, stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, questa sfida potrebbe essere anticipata a venerdì 2 o sabato 3 giugno. Il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, starebbe valutando la richiesta per per gli impegni che attendono a fine campionato gli azzurri in Corea del Sud, dove si svolgerà una tournée post campionato con il Maiorca.