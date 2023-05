Milan, i tifosi si radunano a Milanello e sostengono la squadra con cori e applausi: nessuna contestazione

Il Milan, dopo la pesante sconfitta incassata al Picco contro lo Spezia, deve preparare la semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter pe tentare una complicata rimonta. I rossoneri, a poche ore da questa importante sfida, dalla loro parte hanno ancora il supporto dei tifosi che si sono ritrovati a Milanello per esprimere la loro vicinanza alla squadra in un momento di grande difficoltà. Dopo il confronto avvenuto ieri con uno dei responsabili della Curva Sud Milano, i club meneghino è stato accolto intorno alle 13:30 d un migliaio di tifosi minuti di bandiere e striscioni. Qualche minuto dopo giocatori, allenatore, staff e persino Maldini e Massara sono usciti in cortile per ascoltare i cori dei sostenitori. Dopo una decina di minuti di faccia a faccia e applausi reciproci il raduno è stato sciolto.