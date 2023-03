Running, XXV Mezza Due Laghi: Baronchelli e Cerutti trionfano

Va in archivio la XXV Mezza Due Laghi, l’evento più longevo del territorio, organizzato da Sport PRO-MOTION A.S.D. con partenza dallo Stadio Boroli di Gravellona Toce (VB). Nella gara maschile si è affermato Nathan Baronchelli (Doctorbike Team ASD) con 1h11’18” che ha preceduto l’atleta locale Alessandro Lacqua (1h12’51”) e Stefano Velatta (Maratoneti Genovesi, 1h13’36”). Solo ottavo Matteo Fodrini (Sport Project VCO) che ha concluso le sue fatiche in 1h17’44”, lontano dal crono che lo scorso anno gli era valso la vittoria. Per le donne, l’atleta locale Federica Cerutti (Sport Project VCO) conquista il gradino più alto del podio in 1h24’26” con ampio margine su Simona Viola (GP Avis Pavia, 1h28’57”). Sull’ultimo gradino del podio c’è Alessandra Derme (Rari Nantes Torino) in 1h30’37”.