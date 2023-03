Baseball, buon test per l’Italia: UniLions battuti 10-1

La marcia verso il World Baseball Classic procede bene per l’Italia di Mike Piazza. Gli azzurri hanno battuto gli Uni Lions, squadra che milita nel campionato professionistico taiwanese, per 10-1 sul diamante di Douliu. Sei i lanciatori che si sono alternati: Matt Harvey (2IP, H, 3K), Matteo Bocchi (2IP, 2H, R, BB), Joe Biagini (1IP, H, 2K), Ryan Castellani (1IP, 3K), Joe LaSorsa (1IP, H) e Claudio Scotti (2IP, H). La selezione italiana nei prossimi due giorni si allenerà sul campo dell’Università di Taichung per concludere la preparazione in vista del debutto nel World Baseball Classic contro Cuba, il prossimo 9 marzo alle ore 19 locali (alle 12 italiane).