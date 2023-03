MotoGP 2023, Valentino Rossi: “Mi aspetto un grande 2023 dal Mooney VR46 Racing Team”

“Mi aspetto un grande 2023 dal Mooney VR46 Racing Team”. Valentino Rossi, team owner, parla così durante la presentazione della squadra a poche settimane dall’avvio della nuova stagione del Motomondiale. Seconda stagione in MotoGP, in sella a Ducati e al fianco di Mooney, per il duo composto da Luca Marini e Marco Mezzecchi. Una squadra guidata ancora una volta da Alessio Salucci, Team Director e Pablo Nieto, Team Manager.

“L’anno scorso – ha aggiunto Valentino Rossi – abbiamo esordito in MotoGP dopo tanti anni in Moto3 e Moto2 ed è stata una stagione fantastica. Siamo stati veloci, nonostante il Team fosse nuovo. I ragazzi hanno fatto un gran lavoro, lottato per il podio e le posizioni davanti in più occasioni. Questo continua ad essere il nostro obiettivo anche per il 2023. Abbiamo due piloti molto veloci e con più esperienza, spero riescano a fare un altro step in avanti per arrivare alla prima vittoria e conquistare quanti più podi possibili. Luca è alla terza stagione in MotoGP e mi aspetto molto da lui. Anche Marco può fare bene, nell’anno d’esordio in MotoGP, che è difficile per tutti, è stato molto bravo. Deve continuare cosi e può migliorare per essere ancora più veloce nel suo secondo anno nella Top class”.

“Sono molto soddisfatto della off season, la moto è davvero veloce e competitiva e anche la nuova grafica, tutta nera, mi piace moltissimo. Direi che siamo vicini alla perfezione sotto tutti i punti di vista. In Malesia il passo gara era buono, la simulazione sul giro secco è stata fantastica e siamo soddisfatti. Possiamo lottare per la Top5 in ogni weekend, dobbiamo solo provare a sfruttare al meglio il nostro potenziale nei primi GP” ha detto Luca Marini nel corso della presentazione della stagione.

“La moto della passata stagione mi piaceva molto, ma con la versione total black abbiamo messo ancora una marcia in più! Sono contento dei test, mi sento bene sulla nuova moto e ho immediatamente sentito la differenza. La connessione con il gas è la cosa più lampante da subito poi anche il pacchetto aereodinamico. Sarà tosta con due gare nello stesso weekend, almeno all’inizio, anche solo capire come gestire il proprio fisico. Voglio vincere la mia prima gara, questo è l’obiettivo. Partiamo con un pacchetto tecnico che è già settato, competitivo e veloce. Siamo pronti, forse più degli ufficiali, almeno all’inizio. Poi loro arriveranno sicuramente, dobbiamo approfittarne” le parole di Marco Bezzecchi.