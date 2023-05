Manchester United, lo sceicco Al Thani rilancia l’offerta per l’acquisto: “E’ l’ultima”

Lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani starebbe effettuando l’ultimo tentativo per acquistare il Manchester United, e per convincere l’attuale proprietà a non vendere il club di Old Trafford al milionario inglese Sir Jim Ratcliffe. Secondo le indiscrezioni, Ratcliffe ha presentato l’offerta migliore agli occhi dei Glazer, non solo economicamente, oltre sei miliardi di euro, ma anche a livello di nuovo assetto societario.

E’ per questo che per tentare di persuadere in extremis i Glazer, il milionario qatariota ha sia aumentato la sua iniziale offerta di acquisto, ma ha anche garantito di coprire tutti i debiti della società di Old Trafford (oltre un miliardo di euro), destinando extra fondi esclusivamente per la campagna acquisti della squadra e per realizzare progetti e infrastrutture destinate alla comunità locale. Lo sceicco Al Thani ha fatto sapere che si tratta della sua ultima offerta.