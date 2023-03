Running, risultati e classifica finale mezza maratona Reggio Emilia: vince Jaafari davanti a Meucci e Agnello

Nella quinta edizione a La21 di Reggio Emilia vince Badr Jaafari, al traguardo con un ottimo 1h02’02. Vittoria e record personale per il varesino dell’Atletica Casone Noceto che riesce a migliorarsi nettamente sulla distanza dei 21,097 chilometri. Quasi un minuto e mezzo il suo miglioramento in confronto al primato di 1h03’25 ottenuto nello scorso autunno a Pisa, dove si è piazzato sesto alla rassegna tricolore di mezza maratona dopo essere stato quarto con 1h03:36 nell’edizione precedente, quella di Roma nel 2021. Ma nella passata stagione il lombardo era cresciuto anche su pista, correndo in 13’32″07 nei 5000 metri. Al secondo posto chiude l’azzurro Daniele Meucci (Esercito) con 1h03:49 in un test agonistico dell’ingegnere pisano verso una prossima maratona primaverile, terzo invece Vincenzo Agnello (Gp Parco Alpi Apuane, 1h05’01) che precede Antonino Lollo (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter, 1h05’07) e Marouan Razine (Esercito, 1h05’52) nel percorso su due giri con partenza e arrivo nella centrale piazza della Vittoria. Nella prima parte in gara a dettare il ritmo nel gruppo di testa anche l’atleta di casa Yassin Bouih (Fiamme Gialle), campione europeo nella staffetta di cross. Tra le donne si impone Erica Franzolini (Maratonina Udinese) in 1h17’57 nella manifestazione organizzata dall’Atletica Reggio.