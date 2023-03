Malta-Italia stasera in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Il canale e le indicazioni per vedere in diretta tv Malta-Italia, sfida valida come seconda giornata del Gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024. La Nazionale di Roberto Mancini è chiamata a riscattarsi dopo la brutta sconfitta a Napoli contro l’Inghilterra. Oltre ai tre punti, che non dovrebbero essere in discussione, dagli azzurri ci si aspetta soprattutto una prova convincente. Malta è invece reduce dal ko contro la Macedonia del Nord e tenterà un’impresa, ovvero evitare la sconfitta, che contro l’Italia non le è mai riuscita. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di domenica 26 marzo, con la partita che sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai 1, oppure in streaming gratuito su Raiplay.

