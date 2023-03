“Er gol de Turone era bono”, stasera dopo Malta-Italia su Rai Uno il documentario su Juventus-Roma

Questa sera su Rai Uno “Er gol de Turone era bono”, il film documentario che sarà trasmesso in seconda serata, subito dopo l’incontro Malta-Italia, intorno alle ore 23, a cura del TG1. Si tratta di uno speciale che ricostruisce, a quarantadue anni di distanza, quanto accadde in quel 10 maggio 1981, quando durante uno Juventus-Roma decisivo per lo scudetto, Maurizio Turone segnò di testa il gol che poteva valere il tricolore, ma fu annullato per una posizione dubbia di fuorigioco che ancora oggi divide l’opinione pubblica. La Rai ha deciso dunque di dar voce ai protagonisti di quell’evento per capire cosa successe e come mai sia definita una delle vicende più controverse e polemiche del calcio italiano.

Ma sui social c’è chi protesta. Tifosi di Juventus e Lazio ritengono fazioso e immotivato questo documentario, a cominciare dal titolo. Ma i vertici Rai fanno chiarezza e sottolineano come sia un docufilm assolutamente equidistante nel racconto.