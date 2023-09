Running, Mezza Maratona Treviso 2023: il campione Olimpico e Mondiale Massimo Stano in marcia l’8 ottobre

Domenica 8 ottobre, da Treviso, partirà il progetto “The Walking Stano – Vieni a marciare con me”, un evento unico nel suo genere ideato da Massimo Stano per promuovere la disciplina della marcia tra i giovani e sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica. E’ stato scelto il giorno in cui nella città veneta è in programma a nona edizione della mezza maratona organizzata dall’ex campione azzurro Salvatore Bettiol. Nella stessa mattinata, mentre migliaia di runners si sfideranno lungo i classici 21,097 km e nella 10 km di contorno aperta a tutti, tanti appassionati avranno la possibilità di marciare (o, più semplicemente, camminare) al fianco dell’atleta che a Tokyo ha regalato all’Italia l’oro nella 20 km e l’anno successivo si è ripetuto a Eugene, salendo sul gradino più alto del podio nella 35 km.

«Mi rammarica che, nonostante i miei successi, la marcia abbia poca visibilità. Per questo voglio promuovere la disciplina con “The Walking Stano”. Spero che, praticando questo sport e dando una dimostrazione pratica di come possa essere entusiasmante, possa nascere in molti la mia stessa passione», ha detto il fuoriclasse pugliese, annunciando il progetto che dopo Treviso farà tappa a Castelnuovo Berardenga (Siena) il 14 ottobre e a Palo del Colle (Bari), paese dove il marciatore è cresciuto, il 29 ottobre.

“The Walking Stano – Vieni a marciare con me” arriverà a Treviso grazie alla collaborazione di Diadora, storico sponsor tecnico della mezza maratona. La distanza da percorrere con il campione azzurro sarà di circa 4 km. Ogni iscritto riceverà una t-shirt Diadora personalizzata con il logo dell’iniziativa. Parte del costo di iscrizione di 10 euro per ogni partecipante andrà a sostenere la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Già definito il programma del weekend trevigiano di Stano: l’atleta arriverà in città nel pomeriggio di sabato 7 ottobre. Sarà l’ospite d’onore dell’area espositiva che, sulle Mura, accoglierà gli iscritti alla Mezza di Treviso insieme ai loro accompagnatori. Alloggerà all’Hotel Maggior Consiglio e all’indomani, subito dopo la partenza di mezza maratona e 10 km, accoglierà in viale Bartolomeo d’Alviano tutti gli appassionati che vorranno marciare o camminare al suo fianco.