Running, CorriPavia Half Marathon 2023: successo per Frederick Kiptoo e Asmerawork Beke Wolkeba

Si è corsa domenica per le strade di Pavia la 20^ CorriPavia Half Marathon, evento organizzato da ASD Atletica 100 Torri Pavia, che ha festeggiato il sold-out su tutti gli eventi. Vittoria per il keniano Frederick Kiptoo in 1h05’34”, a soli 10” dal primato del percorso. “Sono molto felice di aver vinto su questo percorso, molto bello e perfetto per correre forte. Anche il clima oggi era ideale, purtroppo sono rimasto subito solo” ha detto il vincitore. Secondo gradino del podio per l’azzurro Michele Palamini che termina le sue fatiche in 1h08’23” e conquista il titolo di Campione Regionale assoluto. Completa il podio assoluto Michele Belluschi in 1h08’33” e quello del campionato regionale l’atleta locale Francesco Candiani (Atl. 100 Torri Pavia) che termina in 1h10’40”.

Nella prova femminile vittoria con primato del percorso per Asmerawork Beke Wolkeba (Podistica Torino) che lima ben 49” al precedente appartenente all’azzurra Catherine Bertone chiudendo in 1h15’00”. “Sono davvero felice di aver fatto segnare un nuovo record del percorso, avrei potuto correre molto più forte ma non sono abituata ai sampietrini”, ha detto la vincitrice. Medaglia d’argento per Roberta Scabini che conquista il titolo di campionessa regionale di specialità in 1h23’03” ad una manciata di secondi da Luisa Gelmi in 1h23’32”. Podio del Campionato Regionale completato da Mara Galvani (Azzurra Garbagnatese) in 1h26’25”.