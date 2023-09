Wta Tokyo 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 27 settembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 500 di Tokyo 2023 per la giornata di mercoledì 27 settembre. Nella capitale nipponica è il giorno dell’esordio delle prime due teste di serie del tabellone. Apre il programma la numero due del torneo Jessica Pegula contro la spagnola Bucsa. A chiuderlo, invece, è la ormai ex numero uno al mondo Iga Swiatek contro la tennista di casa Hontama. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa seconda giornata del torneo.

CENTER COURT (Orari italiani)

Ore 04:00 – Bucsa vs (2) Pegula

a seguire – Alexandrova vs (7) Samsonova

a seguire – Day vs Dart o Kudermetova

Non prima delle 10:00 – (1) Swiatek vs Hontama