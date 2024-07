Running, mezza maratona Roma: previsti 1000 atleti in abbigliamento intimo

L’ultima novità della mezza maratona di Roma, in programma il prossimo 20 ottobre, la Wizz Air Rome Half Marathon è una gara in abbigliamento intimo. Si chiama Runderwear, brandizzata Intimissimi Uomo, partner dell’evento che in fase di iscrizione offrirà a un numero massimo di mille partecipanti un kit con all’interno una t-shirt, un boxer in microfibra e delle calze in spugna per affrontare la gara. A meno di tre mesi dall’appuntamento sono già oltre 12mila gli iscritti alla mezza maratona, di cui oltre il 70% di stranieri. Numeri molto interessanti, a conferma del grande fascino di Roma nel mondo. Organizzata da RomaOstia e RCS Sports & Events e inserita nel calendario della Fidal, la Wizz Air Rome Half Marathon sta riscontrando sempre più consensi.

Merito in primo luogo del percorso, che si snoda tra le meraviglie della Capitale, come il Colosseo, i Fori Imperiali, piazza del Popolo, piazza Navona, le Terme di Caracalla e il Circo Massimo. Ad arricchire il format, incentrato sulla mezza maratona, ci saranno anche la 5 km non competitiva e la staffetta che permette ai runner di dividere il percorso in tre frazioni. Il partner che ospiterà il Villaggio della prima edizione della corsa è Eataly, nella sua sede a Roma, in piazzale XII Ottobre, zona Ostiense, dove sarà allestita l’area dedicata ai runner e agli sponsor nei due giorni antecedenti la manifestazione sportiva. Una location facilmente raggiungibile in treno o con la linea B della metropolitana e dove gli iscritti potranno ritirare il proprio pettorale, completare l’iscrizione e visitare i numerosi stand allestiti dai partner.