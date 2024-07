Tennis Parigi 2024: programma e ordine di gioco giovedì 1 agosto

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dei tornei di tennis maschile, femminile e doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024, per quanto concerne la giornata di giovedì 1 agosto. Azzurri protagonisti in occasione dei quarti di finale del singolare maschile e del doppio femminile: Lorenzo Musetti sfiderà Alexander Zverev in uno scontro da non perdere sul rosso del Roland Garros, mentre Errani/Paolini dovranno vedersela con le britanniche Boulter/Watson. Un’altra giornata ricca di emozioni per gli appassionati ai Giochi Olimpici, con i talenti del tennis azzurro pronti a giocarsi un posto in semifinale e dunque la possibilità di giocare per una medaglia.

PROGRAMMA TENNIS, PARIGI 2024 (1 AGOSTO)

COURT PHILIPPE CHATRIER

Ore 12:00 – (1) Swiatek vs Zheng

a seguire – (9) Paul vs (2) Alcaraz

non prima delle ore 19.00 – (1) Djokovic vs (8) Tsitsipas

a seguire – Schmiedlova vs (12) Kostyuk or (13) Vekic

COURT SUZANNE LENGLEN

Ore 12:00 – Muchova/Noskova vs Hsieh/Tao

a seguire – (3) Zverev vs (11) Musetti

COURT SIMONNE MATHIEU

Ore 13:00 – (3) Errani/Paolini vs Boulter/Watson

a seguire – (4) Krajicek/Ram vs Machac/Pavlasek

a seguire – Bucsa/Sorribes Tormo vs Kichenok/Kichenok or (4) Collins/Krawczyk (USA)

COURT 7

Ore 12:00 – Schuurs/Koolhof vs Zheng/Zhang (CHN) vs (2) Perez/Ebden (AUS)

a seguire – Andreeva/Shnaider vs (2) Krejcikova/Siniakova