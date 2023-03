Running, Maratona di Roma 2023: ci sarà anche La Rosa a rappresentare l’Italia

Tutto pronto per la Maratona di Roma che prenderà il via non questa ma la prossima domenica del mese di marzo, ossia giorno 19. Sarà una domenica all’insegna dell’atletica, del running e della scoperta della bellezze di Roma, visto che si partirà direttamente dalle ore 8.00 in punto con la prima delle tre ondate. Le successive saranno alle ore 8.04 e 8.10. Alle 8.15 ci sarà il tempo per Run4Rome ore 8.15 e la Stracittadina SN4IFUN Run or 8.30, con le partenze che avverranno in grande stile: passaggio delle Frecce Tricolore e inno di Mameli, e del Nessun Dorma da parte del tenore Carlo Assogna per l’iniziazione di uno degli eventi più importanti nel panorama dell’atletica italiana.

Per quanto riguarda gli atleti che prenderanno parte alla Maratona di Roma, ovviamente, non si può che non partire dagli africani, che si presenteranno nella Capitale: quattro etiopi, tre keniani e un marocchino ad inseguire l’obiettivo di conquistare Roma. re gli atleti entro le 2h10’00” capitanati dal primatista del percorso nonché vincitore dell’ultima edizione, l’etiope Fikre Bekele, detentore del titolo in carica e che vorrà in tutti i modi difenderlo. A poco più di un minuto il connazionale Berhanu Heye 2h09’53” che gli è valso la vittoria dell’ultima edizione della maratona di La Rochelle. Attenzione anche al keniano Nicodemus Kimutai che ha fermato il suo miglior crono a 2h10’00” a Praga nel 2019.

E poi i nostri quattro azzurri, in cui troverà spazio anche il nostro Stefano La Rosa (Carabinieri) che può contare su un personale di 2h11’08” fatto segnare a Siviglia nel 2018, primato al quale si è recentemente avvicinato ancora a Siviglia nel 2022 quando ha fermato il cronometro a 2h11’24”. Gli altri tre azzurri in gara saranno Alessandro Giacobazzi (Aeronautica Militare) e Nekagenet Crippa (Esercito) in ottima forma. A concludere il quartetto Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport) che gareggerà in casa a Roma. Per Calcaterra la Maratona della Capitale sarà un premio alla carriera, visti i suoi 20 anni di maratone. In carriera ha corso oltre 330 maratone, ha vinto tre volte il Campionato del Mondo di ultramaratona 100km e famose sono le sue 12 vittorie consecutive alla 100km del Passatore, l’ultramaratona più famosa del mondo.

Per quanto riguarda le donne, invece, la favorita numero uno sarebbe Zinash Debebe Getachew grazie al suo miglior crono di 2h27’15” fatto registrare a Guangzhou nel 2018. Circa un minuto dietro la keniana Brenda Kiprono e l’etiope Fozya Amid Jemal. Ci saranno anche Chefo Shuke Denbeli e Betty Chepkwony che inseguono il sogno di piazzarsi come delle vere e proprie sorprese. Debutto, invece, per Etsegenet Ezhiw. Tutto pronto, dunque, il 19 marzo si partirà e Roma sarà conquistata un solo uomo e da una sola donna.