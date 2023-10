Running, Irabaruta e Cheroben trionfano nella X Palermo Half Marathon

A Palermo è passata in rassegna la X Half Marathon che ha visto come protagonisti gli atleti africani che hanno fornito una grandissima prova nelle categorie d’appartenenza. Per quanto riguarda, invece, gli alteti di casa anche loro si sono ritagliati uno spazio positivo nel corso della gara.

Al via sono stati in 1.627 (record assoluto di partecipazione) proveniente da 31 nazioni, con Irabaruta, come detto primo, nella Mezza Maratona davanti al connazionale Leonce Bukuru (1:05:55) ed al keniano Kisorio Hosea Kimeli (1:06:57). Primo degli italiani e 4^ assoluto, nonché campione italiano SM 35, Alessandro Brancato dell’Asd Sicilia Running Team in 1:07:13. Per quanto riguarda le donne, a vincere è stata Emily Chepkemoi Cheroben dell’Atletica Castello in 1:15:50, davanti alla connazionale Nancy Kerage Kerubo dell’ACSI Campidoglio Palatino, seconda con il tempo di 1:18:53. Terza assoluta, prima delle italiane e neocampionessa di Maratonina nella categoria SF40, Simona Santini del Circolo Minerva in 1:20:44. Nella Mezza Maratona donne c’è stata gloria anche per la siciliana Maria Clara Minagra della Trinacria Palermo che con il tempo di 1:56:19 si è laureata campionessa italiana Master nella categoria SF70.

Nella 9,5 Km. Bibi Hamad dell’ASD Palermo H 13.30 a 44 ha dimostrato di essere ancora competitivo. Ha vinto in 32:33 davanti a Roberto Di Bella dell’Amatori Palermo (35:11) e Manfredi Belli Dell’Isca dell’ASD Palermo H 13.30 (35:51). Tra le donne successo dell’ungherese Edit Filo, prima con il tempo di 37:46, davanti ad Adriana Di Salvo della Asd Palermo H. 13.30 (40:00) ed alla spagnola Cristina Garcia Conde, sempre della ASD Palermo H. 13.30 (41:58). Nel campionato italiano Master di Mezza Maratona, a vincere è stata tra gli uomini alla Dynamik Fitness con 1.458 punti, seconda l’Atletica Paratico con 1.433, terza l’Atletica Avis Castel San Pietro con 1.372. Quarta e prima delle siciliane l’Asd Sicilia Running Team con 1.372 punti. Tra le donne, prima è stata l’Atletica Paratico con 1.108 punti, davanti all’Atletica 85 Faenza con 1.097 punti, terza il Circolo Minerva con 1.083 punti. Quarta assoluta e prima delle siciliane, l’Asd Trinacria Palermo. Da sottolineare infine, l’ottimo 1:52:10 con il quale l’80enne Fernando Gatti del gruppo Assemini ha conquistato il titolo italiano di Mezza Maratona Master nella categoria SM80.