Bologna-Frosinone, De Silvestri come Gattuso: gol di testa da fuori area (VIDEO)

di Giorgio Billone 9

Gol incredibile quello messo a segno da Lorenzo De Silvestri in Bologna-Frosinone. Il 2-0, infatti, arriva sulla smanacciata improvvida di Turati che lascia sguarnita la porta, sfera che arriva nei pressi del difensore felsineo che non ci pensa due volte e decide di colpire di prima intenzione con un colpo di testa da fuori area. Palla in rete e questa marcatura ricorda quella di Gennaro Gattuso col Milan nel 2011 contro il Cagliari. Di seguito ecco il video.