Running: il 20 ottobre la mezza maratona di Roma

Una corsa alla scoperta delle bellezze della Capitale: questa è la mezza maratona di Roma, con partenza e arrivo al Colosseo domenica 20 ottobre. Per la prima volta il Comune di Roma ha deciso di lanciare una mezza maratona (21,0975 km) che interesserà le vie del centro storico della città. Sarà un percorso incantevole, grazie al quale i runner potranno ammirare i Beni Italiani Patrimonio dell’Unesco, a partire dal Colosseo, via dei Fori Imperiali e passando per Porta Pia, Fontana di Trevi, piazza del Popolo, il Pantheon, piazza Navona, le Terme di Caracalla, il Circo Massimo e il Foro Romano.

Decisamente importanti sono i primi numeri a oggi registrati sulle iscrizioni (3500 pettorali prenotati) che mettono in evidenza il dato interessante relativo alla presenza degli stranieri: circa l’80%. Sarà una mezza maratona all’insegna dell’inclusione, non solo per l’interessante dato riferito ai runner proveniente dall’estero ma anche per il progetto di fundraising che gli Organizzatori introdurranno collegato alla sua staffetta, la formula di corsa che permetterà di dividere il percorso in tre frazioni. Si aggiunge alla Rome Half Marathon anche l’evento non competitivo di 5 chilometri: anche in questa occasione la Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, già partner della RomaOstia e della Roma Urbs Mundi, scenderà in campo con i propri medici per sensibilizzare i cittadini sull’importanza dello sport come elemento indispensabile per restare in buona salute e come forma di prevenzione per una longevità di successo.

“La prima Mezza Maratona organizzata tra le meraviglie del nostro patrimonio artistico è un’altra grande sfida per valorizzare la bellezza della nostra città attraverso un grande evento internazionale che mette insieme corsa, cultura, turismo e attenzione per la salute“, sottolinea il sindaco Roberto Gualtieri mentre Paolo Bellino, amministratore delegato di RCS Sports & Events, ha aggiunto: “Si tratta di una sfida che ci appassiona e che vogliamo vincere al fianco dei nostri partner di RomaOstia, un gruppo di grande esperienza con il quale lavoriamo già da anni. Sarà un’interessante opportunità per la città di Roma che potrà arricchire il suo palinsesto di eventi sportivi richiamando sempre di più pubblico e runner da tutto il mondo. Una nuova sfida per noi e per tutti i partner che ci accompagneranno in questa bellissima avventura“.