Champions League: uno show di Lenny Kravitz darà il via alla finale Dortmund-Real Madrid

La leggendaria rockstar Lenny Kravitz salirà sul palco prima della partita tra Borussia Dortmund e Real Madrid il 1° giugno presso l’iconico stadio di Wembley a Londra per il ‘kick off show‘ della finale. Il quattro volte vincitore del Grammy Award, che in una carriera durata trent’anni ha pubblicato 11 album in studio che hanno venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo, ha recentemente ricevuto il ‘Music Icon Award‘ ai People’s Choice Awards 2024 ed è stato onorato con un stella sulla Hollywood Walk of Fame all’inizio di quest’anno.

L’icona mondiale della musica, dopo essersi esibito davanti al pubblico di tutto il mondo, porterà il suo stile, la sua presenza scenica dinamica, e i suoi successi allo stadio Wembley e, parlando della possibilità di esibirsi prima dell’evento clou del calcio europeo, Kravitz ha detto: “Mi sento davvero pieno di energia in vista della mia esibizione per il kick off Show della Pepsi della finale di Uefa Champions League a Londra, una città che occupa un posto speciale nel mio cuore. Sarà un evento davvero emozionante prima di una finale che significa tanto per tante persone. È una occasione perfetta per riunirsi e godersi un po’ di musica e il sentimento di unione e unità, e non vediamo l’ora di mostrarvi tutto ciò che abbiamo in serbo”.