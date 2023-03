Running, Fontana e Roffino vincono la quarantaduesima Biella-Piedicavallo

Michele Fontana e Valeria Roffino trionfano alla quarantaduesima edizione della Biella-Piedicavallo, il Memorial Ismar Pasteris organizzato domenica mattina nell’ambito della corsa su strada. 139 i partenti, a tagliare per primo il traguardo è Michele Fontana, atteso protagonista biellese che ha chiuso in 1.03.56, mentre il vincitore dello scorso anno, Francesco Carrera, ha chiuso al secondo posto con Paolo Boggio sul terzo gradino del podio. In campo femminile, Valeria Roffino vince per la seconda volta in questa manifestazione, seconda la giovane Sofia Camoriano, terza Margherita De Giuli. Ai primi cinque classificati il montepremi di 1.200 euro diviso.