Fiorentina-Lecce, Saponara: “Serviva vincere una partita sporca dopo i tanti impegni ravvicinati”

L’esterno della Fiorentina, Riccardo Saponara, ha commentato la vittoria della sua squadra in casa contro il Lecce per 1-0: “Venivamo da impegni e trasferte impegnative ma serviva una prova sporca ed abbiamo portato a casa la vittoria con le unghie e con i denti. Siamo stanchi pero’ abbiamo trovato il ritmo di queste gare ravvicinate, quando abbiamo capito di poterci togliere grandi soddisfazioni non ci pesa giocare così frequentemente. Il nostro stadio oggi ci ha dato una bellissima carica”.