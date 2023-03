Lazio-Roma, Eriksson presente all’Olimpico: cori ed applausi dei tifosi biancocelesti

Manca sempre meno all’inizio dell’attesissimo derby capitolino tra Lazio e Roma, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Sono tanti i volti noti presenti allo Stadio Olimpico e, tra questi, c’è anche il doppio ex Sven-Goran Erkisson, che con la maglia biancoceleste vinse lo Scudetto nel 2000. Prima di salire sugli spalti l’ex giocatore si è fatto immortalare davanti ai trofei del club allenato da Maurizio Sarri, per poi essere accolto da cori ed applausi da parte dei sostenitori della Curva Nord. La Sud, invece, ha fischiato l’arrivo di Eriksson.