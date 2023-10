Running, domenica la Corsa dei Castelli di Trieste: i numeri e i big al via

Si avvicina sempre più l’appuntamento con la settima edizione della Joma Corsa dei Castelli di Trieste, con tanti big al via e numeri invidiabili per questo appuntamento con la 10 km su strada omologata dalla Fidal e organizzata da ASD Promorun, in collaborazione con il Comune di Trieste e la Regione Friuli-Venezia Giulia. Il via è fissato per domenica 15 ottobre con start ufficiale alle ore 10, mentre alle ore 09.50 prenderà il via l’attesissima prima edizione della International Road Race Running Match U23 10k, gara inserita nel calendario di World Athletics ed organizzata con la collaborazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera, prima tappa ufficiale di avvicinamento ai Campionati Europei di Roma 2024 di atletica leggera.

E sono tanti i top runner al via, a cominciare dal due volte campione del mondo dei 5000 metri, l’etiope Muktar Edris. I colori azzurri saranno difesi dall’espertissimo Daniele Meucci, già oro ai campionati europei di maratona a Zurigo 2014 e con un palmares di tre medaglie agli Europei, una d’argento nei 10000 metri piani a Helsinki 2012 e due di bronzo, nei 10000 m piani a Barcellona 2010 e nella mezza maratona ad Amsterdam 2016. Tra i protagonisti più attesi anche l’ugandese Leonard Chemutai, al debutto su questa distanza, oltre al keniano Bernard Musau Wambua e al burundese Jean Marie Vianney Niyomukiza.

Veniamo ai numeri. Questi sono raddoppiati rispetto a quelli dell’ultima edizione e l’obiettivo è quello di superare le 3500 presenze compresa la Family Run. Italia al via al completo in ottima compagnia di 42 nazioni. I più maturi impegnati sulla gara competitiva sono Ruggero Poli ed Eliana Tomasetig, rispettivamente hanno compiuto 84 e 71 primavere. I più giovani sono invece Lin e Ada, di appena 4 e 5 anni.