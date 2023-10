Nicola Pietrangeli dimesso dall’Ospedale Gemelli di Roma

Dopo aver avuto un lieve malore in casa nella settimana scorsa, Nicola Pietrangeli è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli di Roma. L’ex grande tennista italiano, che ha da poco compiuto 90 anni, è stato messo sotto osservazione in questi giorni, ma le sue condizioni sarebbero migliorate di giorno in giorno.

Dopo circa una settimane sono arrivate le dimissioni, anche se le condizioni di Pietrangeli non hanno comunque mai destato preoccupazione. Ieri il capitano non giocatore, che ha vinto con la nazionale nel 1976, ha lasciato l’ospedale per rientrare nella sua dimora capitolina.