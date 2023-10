Italia-Malta, Marcolini: “Scommesse? Notizie che destabilizzano. L’Italia nelle difficoltà dà il meglio”

Il commissario tecnico di Malta, Michele Marcolini, ha parlato in merito al caos scommesse che ha investito l’Italia, con il coinvolgimento di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo.

“Sono sicuramente notizie che destabilizzano il movimento. Come sempre accade in questi casi credo sia giusto fare un passo indietro, capire bene cosa succede e cosa succederà in futuro. Io mi limito a osservare da lontano nella speranza che sia una vicenda meno dolorosa possibile“, dice Marcolini che, in merito al match di domani, non si aspetta un’Italia scarica e distratta. “Noi italiani nei momenti difficili riusciamo a dare il meglio. Sono notizie che non aiutano a preparare in maniera tranquilla una gara di qualificazione. Noi italiani però, quando siamo di fronte ai momenti difficili, reagiamo e diamo sempre al meglio. Lo abbiamo visto ai Mondiali del 2006 e agli Europei del 2020, dove non eravamo favoriti e abbiamo vinto“.

“L’Italia è sempre una delle migliori squadre d’Europa e del mondo. Noi cercheremo di creare più minacce possibili alla squadra di Spalletti dando più del 100%. Siamo consapevoli del valore degli azzurri, ma noi cercheremo di dare il massimo“. Marcolini parla del nuovo ct azzurro, Luciano Spalletti: “Avrebbe tanto da insegnarmi – dice -. Quando si cambia un tecnico c’è sempre una reazione a livello mentale, una scossa. Una presa di responsabilità anche per i giocatori, ai quali viene tolto qualsiasi alibi e si sentono in obbligo a dare di più“.

“E’ iniziato un nuovo corso e credo che, al netto di questi problemi che sta vivendo il momento calcistico italiano, ci sia grande voglia di far bene e di tornare a essere protagonisti. Sicuramente meglio di Spalletti non si poteva scegliere“. La sua squadra, Malta, ha entusiasmo e voglia di crescere. “Noi stiamo bene, siamo un po’ la cenerentola di questo gruppo che credo sia uno dei più difficili. Ci sono tre squadre appaiate a 7 punti e c’è grande battaglia per il secondo posto perché l’Inghilterra al momento sembra superiore. Noi stiamo crescendo, stiamo cercando di fare passi importanti, siamo consapevoli del gap che ci separa dagli azzurri ma cercheremo di fare del nostro meglio“, ha concluso Marcolini.