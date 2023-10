Running, domani al via la X Palermo International Half Marathon 2023

E’ tutto pronto per la X Palermo International Half Marathon Trofeo Nissan Comer Sud, che andrà in scena domani, domenica 22 ottobre, con partenza alle ore 9:30 ed arrivo a Mondello davanti l’Antico Stabilimento balneare. Alla gara prenderanno parte quasi 1.500 atleti e in palio ci saranno 28 titoli italiani Master di Maratonina (26 individuali e 2 a squadre). La competizione, inoltre, sarà valida quale quarta ed ultima tappa del Running Sicily, che vedrà al via atleti in rappresentanza di 31 Paesi al mondo. Ci sarà anche il traguardo sui 9,5 km con il marocchino-siciliano Bibi Hamad che è il favorito numero uno per la vittoria. In programma anche una Walkthon, non competitiva, a fine ludico motorio.

I favoriti per la gara principale sono tutti africani e proveranno a battere il record della gara che appartiene dal 2019 al keniano Joel Maina Mwangi con il tempo di 1:02:29. In campo femminile le due atlete keniane Emily Chepkemoi Cheroben dell’Atletica Castello e Nancy Kerage Kerubo dell’ACSI Campidoglio Palatino, avranno rispettivamente il 4 ed il 5. Al via della gara domani a Mondello, ci sarà anche l’88enne Sebastiano Caldarella di Avola, iscritto nella categoria SM85, mentre tra le donne la meno giovane è l’81enne Irene Fiore. Le premiazioni sono previste nella stessa giornata di domani alle ore 12 sul palco della zona traguardo.