F1 Russell: “Non uso più i social, non portano a nulla”

George Russell conferma di essersi astenuto nell’ultimi mesi dall’uso dei social media. “Ho smesso di usare Twitter (“X”) circa sei mesi fa. Lavoro con un team social e tutto ciò che viene pubblicato è scritto con parole mie e firmato da me. Voglio rimanere in contatto con i fan, ma non uso l’app e ho iniziato a fare lo stesso con Instagram. Rispetto che tutti abbiano un’opinione, ma non ho bisogno di leggere gli elogi perché non mi portano nulla, e non ho bisogno di vedere i commenti negativi perché neanche questo mi porta nulla”.

Poi ha sognato:“Tutto è nato dopo la pausa estiva, quando non ho usato affatto il telefono. Durante quel periodo in cui avevo intorno la mia famiglia e i miei amici, ho avuto un tempo medio davanti allo schermo di 15 minuti. In una settimana normale ho un tempo medio davanti allo schermo di tre ore. Ho visto un post che diceva ‘se usi il telefono in media per quattro ore al giorno, quando morirai avrai passato 15 anni a guardare il tuo telefono’. E quando l’ho letto, ho pensato, ‘Gesù, potrei passare 15 anni della mia vita sul mio telefono.’ Posso fare qualcosa di più saggio che scorrere i meme di Instagram”.