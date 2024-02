Running: Aouani alla maratona di Osaka con l’obiettivo Olimpiadi di Parigi

Iliass Aouani sarà in gara nella notte italiana tra sabato e domenica in Giappone nella maratona di Osaka con l’obiettivo guadagnarsi uno dei tre posti azzurri per le Olimpiadi di Parigi2024. Il milanese delle Fiamme Azzurre, recordman nazionale fino a domenica scorsa grazie alle 2h07’16” di Barcellona 2023 e settimo classificato alla maratona di New York nello scorso novembre, proverà a riprendersi il record italiano che Yeman Crippa gli ha appena sfilato con le 2h06’06” di Siviglia. Inizio alle 9.15 giapponesi, quando in Italia sarà l’1.15. Tra i top è annunciata la presenza dell’ugandese quinto classificato dei Mondiali di Budapest Stephen Kissa, personale di 2h04’48” ad Amburgo nel 2022. Al via anche gli etiopi Adeledelew Mamo e Yihunilign Adane. Per il 28enne allenato da Giuseppe Giambrone si tratta del terzo impegno stagionale dopo il cross del Campaccio e il terzo posto nella mezza di Siviglia con il promettente personale di 1h01’32”.

Il panorama italiano della maratona è in fermento sulla strada verso le Olimpiadi di Parigi, con la 42,195 km maschile in programma sabato 10 agosto. La cavalcata di Yeman Crippa, le 2h07’09” di Eyob Faniel, le 2h07’49” di Daniele Meucci, tutto accaduto domenica scorsa a Siviglia, unite alle prestazioni di valore di Neka Crippa (2h07:35 a Valencia nel dicembre scorso), atteso domenica al Cross di Alà dei Sardi, e di Yohanes Chiappinelli (2h09:46 a Siviglia l’anno passato) rendono la corsa verso i Giochi sempre più appassionante.