Sei Nazioni 2024, Quesada: “La Francia porterà grande fisicità, avremo bisogno di palloni di qualità”

Gonzalo Quesada, ct dell’Italrugby, ha parlato in vista della partita contro la Francia, valida per la terza giornata del Sei Nazioni 2024: “Dobbiamo fare i conti con qualche infortunio, ma ci stiamo adattando al match di domenica: il gruppo è lo stesso che ha lavorato insieme nelle ultime tre settimane e mi sto impegnando per dare ai giocatori che sentiamo essere pronti il massimo delle opportunità“.

Quesada si è poi soffermato sull’aspetto tattico: “La fase di conquista non è stata il nostro punto forte nelle ultime due gare e dobbiamo continuare a lavorare. In quanto latino mi piace molto, pur non essendo la mia specialità. Contro l’Irlanda non siamo riusciti ad avere palloni di qualità e spero che ce la faremo con la Francia perché si tratta di un aspetto cruciale al fine di esprimere il nostro miglior rugby. Dovremo fare la nostra gara e imporre il nostro gioco. Con la mischia francese sarà un bel confronto. Loro porteranno grande fisicità“.