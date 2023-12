Running: alla BOClassic di Bolzano l’Italia punta su Crippa e Battocletti

Come da tradizione iniziata nel 1975, nel centro storico di Bolzano l’anno si conclude correndo. Per la 49esima volta domenica andrà in scena la BOClassic, nota anche come “Corsa di San Silvestro”, e mai come quest’anno sarà una sorta di sfida tra Italia e Africa. L’evento internazionale, 10 chilometri per gli uomini e 5 per le donne, sarà preceduto dalla corsa popolare. Per quanto concerne l’Italia ci saranno i due mezzofondisti più forti: il campione europeo dei 10.000 metri su pista Yeman Crippa, e Nadia Battocletti, che ad inizio dicembre ha conquistato l’argento agli Europei di cross. Crippa sarà atteso dal keniano Sabastian Sawe, campione del mondo in carica nella mezza maratona, e dal sudafricano Maxime Chaumeton, terzo lo scorso anno. Battocletti dovrà vedersela con la keniana Margaret Chelimo Kipkemboi, vincitrice di due edizioni della BOclassic.