Galatasaray-Fenerbahce rinviata, Supercoppa Turchia: cosa succede con le scommesse

Galatasaray-Fenerbahce, match valido per la Supercoppa di Turchia, è stato rinviato per un boicottaggio deciso dalle due squadre e si giocherà in una data da destinarsi: ecco cosa succede con le scommesse. Le formazioni turche non hanno lasciato il proprio albergo di Riyadh e in contrasto con le autorità dell’Arabia Saudita hanno deciso di non presentarsi in campo. Non è noto quando si giocherà l’incontro, è ancora caos nel calcio turco. Non è cambiato il regolamento relativo alle scommesse: la quota del match sarà nulla se la partita non verrà recuperata entro 72 ore, in caso contrario (cioè disputa entro 72 ore) verrà pagata regolarmente.