Napoli-Monza, espulso Mazzarri: aveva provato a fermare la rissa tra Kvaratskhelia e Bondo

Espulso Walter Mazzarri in Napoli-Monza. Dopo essere stato in un primo momento ammonito per proteste, un paio di minuti dopo il tecnico degli azzurri, nel tentativo di sedare una rissa che era nata tra Kvaratskhelia e Bondo (entrambi ammoniti), ha abbandonato di diversi metri la propria area tecnica, seppur per una buona causa, e l’arbitro Di Bello è stato inflessibile, decidendo di estrarre il cartellino rosso.