Running, 20^ Corri Trieste: Negasa vince la gara maschile. Tra le donne trionfa Gitonga

Va in archivio la ventesima edizione della Corri Trieste, la gara Fidal organizzata da ASD Promorun con la collaborazione del Comune di Trieste e della Regione Friuli-Venezia Giulia, giunge alla sua ventesima edizione e festeggia con una splendida giornata di sole. In campo maschile trionfa Ararso Negasa Gemeda che, con un crono di 28’46’, batte Celestin Ndikumana, secondo classificato. Decisivo il grande sprint finale di Gemeda, che ha beffato il suo compagno di ‘fuga’. Medaglia di bronzo per Castor Omwelli Mogeni, keniano che chiude in 29’17’’.

“La gara è andata bene, per la 10k bisogna avere un po’ di velocità. Sono un po’ sopra rispetto al mio solito ma la strada è quella giusta, non in tutte le gare si può fare il record personale, con degli obiettivi piano piano ci si arriva. Sono soddisfatto della mia prestazione e della gara”, ha affermato Yassine Rachik, l’azzurro quarto classificato, primo italiano, che ha terminato in 29’28’’.

Per quanto riguarda la gara femminile, invece, bellissima affermazione per l’atleta keniana Caroline Makandi Gitonga, con un tempo di 31’23’’, che si è detta molto felice del successo: “Sono entusiasta, ho battuto finalmente il mio primato personale, il 32’02’’ di Torino 2019. È la quinta volta che vengo in Italia, ma non ero mai stata a Trieste, questa città è bellissima”. Piazza d’onore per Chiara Pianeta, siciliana ma triestina d’adozione sulla finish-line in 39’32’’. Segue Antonella Sabatini con un tempo di 43’46’’ a completare il podio femminile.