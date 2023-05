Giro d’Italia 2023, Armirail: “Martedì potrei perdere la maglia rosa”

L’attuale maglia rosa del Giro d’Italia 2023, Bruno Armirail, guarda il futuro con incertezza. Il corridore francese della Groupama-FDJ e maglia rosa del Giro d’Italia 2023, al termine della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2023, la Seregno-Bergamo di 195 chilometri, ha parlato di quanta difficoltà ci sarà per tenere la maglia rosa fino alla fine del Giro. Martedì potrebbe essere la giornata chiave.

Le parole di Armirail alla RAI: “Questa è un’esperienza unica nella carriera, soprattutto per un uomo-squadra come me. I miei compagni hanno fatto un lavoro mostruoso, hanno lavorato tutto il giorno, quello che faccio io di solito per gli altri. All’inizio del Giro d’Italia non ero in grande forma, ora va meglio. La giornata è stata davvero difficile, la fuga è andata via subito e siamo riusciti a controllare il distacco. Sono realista: credo che martedì sera non sarò più in maglia rosa, non ho le gambe per essere considerato uno dei favoriti. Già poter stare due giorni in maglia rosa è straordinario“.