Giro d’Italia 2023, pagelle quindicesima tappa: McNulty perfetto, Frigo da applausi. I big anticipano il giorno di riposo

Davanti vince il coraggio e lo spettacolo, circa sette minuti indietro la paura di sbagliare e il tatticismo. Solito copione di questo Giro d’Italia 2023 anche nella quindicesima tappa, andiamo allora a scoprire le pagelle di una frazione nella quale i fuggitivi danno spettacolo e restano in tre a giocarsela: Brandon McNulty, il più completo dei tre, Ben Healy, il più bravo in salita, Marco Frigo, passista strepitoso. E la differenza la fanno discese e salite, in cui McNulty ed Healy si danno battaglia con allunghi e controallunghi e Frigo perde terreno. Ma nel tratto in falsopiano, per ben due volte l’azzurro recupera, fino ad arrivare a pochi metri dalla fine davanti ai due litiganti. Purtroppo mancano le gambe, purtroppo è terzo posto con l’americano che regola con merito l’irlandese.

E i big? Dormono, sonnecchiano, anticipano di un giorno il riposo previsto domani prima del gran finale sulle montagne vere. Un solo piccolo allungo nel finale, sulla Boccola, di Almeida, ma giusto per testare le proprie forze, Thomas e Roglic sono lì e tengono, ma non c’è coraggio, non c’è voglia di mettersi in luce. Tatticismo, si aspettano le salite decisive per giocarsi questo Giro. E così, la maglia rosa resta nelle mani di Bruno Armirail, il sorprendente francese che dopo una vita da gregario perde solo 33″ oggi e martedì avrà ancora onore e oneri della leadership. Di seguito ecco i voti.

BRENDAN MCNULTY voto 9 Decisamente perfetto nel finale, sapeva di essere il più completo dei tre fuggitivi e la gestisce nel modo migliore. Bella vittoria, la prima al Giro.

BEN HEALY voto 8 Deve migliorare qualcosa a livello di tatticismo, è partito un paio di volte senza troppo criterio finendo così per sprecare energie. Secondo posto che brucia, ma resta uno dei migliori corridori del 2023.

MARCO FRIGO voto 9.5 Il migliore oggi, mai domo: staccato due volte, vince anche le sue paure dopo il grave infortunio e getta il cuore oltre l’ostacolo con un doppio recupero nei confronti dei due compagni di fuga. Mancano le gambe sul più bello, ma non il talento.

BRUNO ARMIRAIL voto 7.5 Tiene botta sulle salite e tiene la maglia rosa. Deve ringraziare i big che non attaccano, nemmeno stavolta. Il suo sogno continua.

THOMAS, ROGLIC, ALMEIDA E GLI ALTRI voto 5 Anche oggi manca il coraggio da parte di chi dovrebbe provare a fare la differenza. Vince per l’ottava volta la fuga, c’è forse persino un po’ di disinteresse dei big. Che delusione. Ma arriveranno tempi migliori.