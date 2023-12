Maratona Valencia 2023, risultati e classifiche: Yaremchuk col nuovo record italiano, Neka Crippa firma il personale

Bis etiope alla Maratona di Valencia 2023. Al maschile è Sisay Lemma a trionfare in 2:01:48, mentre al femminile a fare festa è Worknesh Degefa in 2:15:51. Ma è una giornata da incorniciare anche per l’Italia: Sofiia Yaremchuk chiude in top 10 in 2:23:16 migliorando il record italiano che fu di Valeria Estraneo (2:23:44, Rotterdam 2012), mentre Nekagenet Crippa, fresco di titolo tricolore nella mezza maratona a Telese Terme con 1h02:40 a metà ottobre, è ventunesimo con 2:07:35, standard per Parigi 2024 e quarta miglior prestazione italiana di sempre a 19 secondi dal record.

Al maschile Lemma è riuscito a precedere il keniano Alexander Mutiso (2:03:11) e il connazionale Dawit Wolde (2:03:48). Ai piedi del podio il 41enne etiope Kenenisa Bekele che si regala un 2:04:19 e gli applausi all’arrivo. L’ex primatista del mondo nella mezza Kibiwott Kandie chiude al sesto posto in 2:04:48. L’ugandese Joshua Cheptegei, oro mondiale dei 10.000 a Budapest e olimpico nei 5000 metri, è invece 37esimo (2:08:59). Tra le donne c’è il primato personale per Worknesh Degefa che migliora il 2h17:41. Alle sue spalle le altre star etiopi Almaz Ayana (2:16:22) e Gebrekidan Hiwot (2:17:59).

Classifica uomini

1 LEMMA, SISAY 2:01:48

2 MUTISO, ALEXANDER 2:03:11

3 WOLDE, DAWIT 2:03:48

4 BEKELE, KENENISA 2:04:19

5 GEAY, GABRIEL 2:04:33

6 KANDIE, KIBIWOTT 2:04:48

7 DESO, CHALU 2:05:14

8 ESA HUSEYDIN, MOHAMED 2:05:40

9 FRERE, MEHDI 2:05:43

10 AYALE, GASHAU 2:05:46

Classifica donne

1 DEGEFA, WORKNESH 2:15:51

2 AYANA, ALMAZ 2:16:22

3 GEBREKIDAN, HIWOT 2:17:59

4 CHEPCHIRCHIR, CELESTINE 2:20:46

5 MAAYOUF, MAJIDA 2:21:27

6 HAYDAR, SULTAN 2:21:27

7 MOKONIN, DESI 2:22:29

8 GREGSON GENEVIEVE 2:23:08

9 YAREMCHUK, SOFIIA 2:23:16

10 BATT-DOYLE ISOBEL 2:23:27