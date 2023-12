La Juventus blinda Gatti: no a 25 milioni dal Nottingham

La Juventus si tiene stretta Federico Gatti. Il difensore, autore del gol vittoria contro il Monza, ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2028 ed è sempre più al centro dei piani del progetto bianconero. Non solo. Secondo Tuttosport il centrale azzurro è uno degli incedibili del club, come dimostra il no della dirigenza juventina ad una ricca offerta arrivata dall’Inghilterra. Il Nottingham Forest avrebbe messo infatti sul piatto 25 milioni di euro per acquistare il cartellino dell’ex Frosinone, ma la Juventus avrebbe immediatamente rispedito al mittente l’offerta. Gatti non si tocca, quindi. E lo dimostra anche il minutaggio che vede il difensore in campo dodici volte su quattordici in campionato.