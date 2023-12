Parigi 2024, Bach: “Russi ai Giochi? Deciderà l’esecutivo Cio a marzo”

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano e si avvicina anche la decisione che il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) dovrà prendere in merito alla partecipazione degli atleti russi e bielorussi, neutrali e individuali. Per ora dai vertici dello sport mondiale si vuole prendere tempo. Martedì prossimo a Losanna si svolgerà un vertice olimpico assieme a tutte le parti interessate e, come ha affermato il presidente del Cio, Thomas Bach, sarà “studiata la situazione geopolitica e il suo impatto sullo sport”. Il numero uno dello sport mondiale ha assicurato che l’Esecutivo del Cio della scorsa settimana non ha “discusso questo tema”. E ha aggiunto che “in base a quello che uscirà dal vertice olimpico, l’Esecutivo del Cio prenderà una decisione nei prossimi mesi, nella riunione di marzo”.