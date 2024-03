Maratona Tokyo 2024, risultati e classifiche: vittoria e record su strada per Kipruto

Conseslus Kipruto - Foto U.S. Army CC BY 2.0

Tripletta keniana nella maratona maschile di Tokyo 2024. La vittoria è andata a Benson Kipruto, capace di tagliare il traguardo in 2:02.16 e stabilire il nuovo record su strada, strappandolo al connazionale Eliud Kipchoge. “Sono davvero felice di aver ottenuto il record del percorso. Penso di essere pronto per le Olimpiadi. Sarei molto felice di rappresentare il mio paese a Parigi, anche se questo non dipende da me” ha dichiarato Kipruto, che aveva già trionfato a Boston nel 2021 e a Chicago nel 2022. Per lui si tratta di una vittoria molto speciale visto che arriva poco tempo dopo la morte del connazionale e compagno di allenamento Kelvin Kiptum. Sul podio insieme a Kipruto altri due atleti del Kenya: Timothy Kiplagat, secondo con un ritardo di 39 secondi, e Vincent Kipkemoi Ngetich, terzo a 2 minuti e 2 secondi. A completare la top 5, infine, gli etiopi Hailemaryam Kiros e Tsegaye Getachew, rispettivamente quarto e quinto.

Per quanto riguarda la gara femminile, a trionfare è stata l’etiope Sutume Asefa Kebede, capace di precedere la campionessa in carica Rosemary Wanjiru con il crono di 2:15:55. Entrambe nel gruppo di testa per buona parte della gara, la differenza l’ha fatta un allungo a 5 km dal traguardo, con Kepede che ha avuto la meglio, riuscendo a battere la rivale di 19 secondi. Anche in questo caso è arrivato il record del percorso: migliorato il 2:16:02 stabilito nel 2022 da Brigid Kosgei. “Sono davvero felice. È stata una gara molto tattica, ma tutto è andato bene. Spero che la Federazione etiope mi selezioni per le Olimpiadi di Parigi. Vorrei vincere l’oro e battere il record olimpico” ha dichiarato la campionessa. Terza piazza per la connazionale Amane Beriso (2:16.58), davanti all’olandese Sifan Hassan. Di seguito le top 10.

ORDINE DI ARRIVO MASCHILE

1 KEN 4 KIPRUTO Benson 2:02:16

2 KEN 3 KIPLAGAT Timothy 2:02:55 0:00:39

3 KEN 2 NGETICH Vincent Kipkemoi 2:04:18 0:02:02

4 ETH 5 KIROS Hailemaryam 2:05:43 0:03:27

5↑1 ETH 7 GETACHEW Tsegaye 2:06:25 0:04:09

6↑3 KEN 101 KIBET Bethwel 2:06:26 0:04:10

7 ISR 103 ALAME Haimro 2:06:27 0:04:11

8↓3 KEN 109 KARIUKI Simon 2:06:29 0:04:13

9↓1 JPN 113 NISHIYAMA Yusuke 2:06:31 0:04:15

10 KEN 1 KIPCHOGE Eliud 2:06:50 0:04:34

ORDINE DI ARRIVO FEMMINILE

1 ETH 56 KEBEDE Sutume Asefa 2:15:55

2 KEN 53 WANJIRU Rosemary 2:16:14 0:00:19

3 ETH 52 SHANKULE Amane Beriso 2:16:58 0:01:03

4 NED 51 HASSAN Sifan 2:18:05 0:02:10

5 USA 341 SAINA Betsy 2:19:17 0:03:22

6 JPN 60 NIIYA Hitomi 2:21:50 0:05:55

7 ETH 59 ABEBAYAHAU Meseret 2:23:08 0:07:13

8 MGL 301 GALBADRAKH Khishigsaikhan 2:26:32 0:10:37

9 ETH 55 ABAYECHEW Tigist 2:28:53 0:12:58

10 JPN 306 MORITA Ayumi 2:31:38 0:15:43