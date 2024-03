Boxe, Jake Paul vince per ko tecnico al 1° round. Cancellato il main event tra Amanda Serrano e Nina Meinke

La serata di boxe con il main event tra Amanda Serrano e Nina Meinke ha fatto registrare il record di biglietti venduti nella storia del pugilato di Porto Rico e ha superato il numero di presenze della storica sfida tra la stessa Serrano e Katie Taylor al Madison Square Garden. Al Coliseo di San Juan però alla fine arriva l’amara sorpresa: Amanda Serrano non può combattere per un infortunio all’occhio occorso ieri e il match, valido per le cinture WBA, IBF, WBO dei pesi piuma e fissato sulle regole maschili (12 round per 3 minuti), è cancellato e rinviato a data da destinarsi. Ad annunciarlo è stata la stessa pugile, visibilmente commossa al fianco di Jake Paul, co-star della serata e promoter con la sua Most Valuable Promotion (che pagherà a Meinke la borsa prevista). Alla fine è toccato proprio al pugile-youtuber vestire i panni del protagonista in una serata che si è aperta male e chiusa peggio, con qualche fischio per l’annuncio last-minute.

Gli occhi infatti erano puntati anche su Javon Walton, mancino 17enne e volto noto della serie tv Euphoria, costretto però ad accontentarsi di un pareggio maggioritario (solo un giudice su tre gli assegna la vittoria) all’esordio da pugile professionista (su 4 round) contro Joshua Torres. Nessun lampo, ma comunque dodici round di vero pugilato, nel match mondiale tra Jonathan Gonzalez, detentore della cintura WBO dei pesi mosca leggeri, e Rene Santiago, sconfitto per decisione unanime. Alla fine ci pensa Jake Paul, contro un avversario di basso livello, a regalare il ko atteso dal pubblico. Contro il cruiser Ryan Bourland (17 vittorie, 3 sconfitte), lo youtuber chiude la contesa al primo round con una serie di colpi all’angolo interrotti dall’intervento dell’arbitro. Tutto facile, forse troppo per una serata da tutto esaurito.