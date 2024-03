Real Madrid, Ancelotti: “Non mi era mai capitata una cosa del genere, c’è poco da dire”

Carlo Ancelotti ha commentato a caldo il pareggio per 2-2 tra Valencia e Real Madrid, soffermandosi in particolare sul gol negato a Jude Bellingham al 98′ con che l’arbitro che ha fischiato la fine prima che l’azione terminasse: “Non mi era mai capitata una cosa del genere, credo che sia qualcosa senza precedenti. Il direttore di gara avrebbe dovuto fischiare la fine solo una volta finito il nostro possesso; onestamente non c’è molto da aggiungere“. Il tecnico dei Blancos ha poi preso le difese di Jude Bellingham, che ha ricevuto un cartellino rosso nel finale concitato: “Dopo quello che è accaduto è andato a parlare con l’arbitro in maniera molto energica, dicendo “E’ un fot**to gol. Però non ha insultato nessuno, nelle sue parole c’era solo frustrazione. Vediamo per quanto tempo le perderemo“.